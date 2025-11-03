Freuler infortunato | tegola al Bologna dopo il sorrisone a Parma
Bologna, 3 novembre 2025 – Evidentemente era stata una domenica fin troppo perfetta per il Bologna: vittoria a Parma, altri 3 punti in trasferta a riscattare la nefasta domenica di Firenze, il primo gol in Serie A di Miranda e i 3500 e oltre in festa al Tardini assieme al presidente Saputo, a raggiungerli con un sorrisone a fine partita sotto l’acqua. Tutto stupendo, almeno fino a pochi minuti fa, all’uscita del report del Bfc sulle condizioni di Freuler, uscito malconcio e dolorante ad inizio ripresa, prima di lasciare il posto a Moro. Inizialmente sembrava essere un problema alla spalla per Remo, invece, la diagnosi è ancora più netta e crudele per il centrocampista svizzero e anche per il Bologna, e così recita: “Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito , la frattura scomposta della clavicola destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
