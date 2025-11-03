Freuler Bologna arrivano brutte notizie per i tifosi rossoblù | ecco il comunicato ufficiale sul centrocampista svizzero! I dettagli
Freuler Bologna: Brutte notizie per il club rossoblù: lo svizzero va ko, svelati i dettagli del comunicato ufficiale” Brutte notizie per il Bologna all’indomani della vittoria per 1-3 sul campo del Parma. La serata positiva in termini di risultato è stata infatti macchiata dall’infortunio occorso a Remo Freuler, costretto a lasciare il terreno di gioco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
? Bologna, infortunio per Freuler: a rischio la sfida col Napoli Brutte notizie per la squadra di Vincenzo Italiano: nella vittoria contro il Parma, il capitano Remo Freuler ha riportato un infortunio alla spalla destra nei primi minuti del secondo tempo. Il centroc - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, #Freuler tentato da Gasp: ma il #Bologna tratta il rinnovo #ASRoma - X Vai su X
Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C’è un grande favorito fra i rossoblù - Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi. Scrive calcionews24.com
Bologna, infortunio per Freuler: potrebbe saltare il Napoli - Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano che nella vittoria contro il Parma ha perso uno dei suoi giocatori migliori per un infortunio Il tutto ... Da iamnaples.it
Bologna, infortunio alla spalla per Freuler contro il Parma: le condizioni - Brutte notizie per il Bologna nel corso della partita contro il Parma, valida per la decima giornata della Serie A 2025/26. Segnala msn.com