Freuler Bologna arrivano brutte notizie per i tifosi rossoblù | ecco il comunicato ufficiale sul centrocampista svizzero! I dettagli

Brutte notizie per il Bologna all'indomani della vittoria per 1-3 sul campo del Parma. La serata positiva in termini di risultato è stata infatti macchiata dall'infortunio occorso a Remo Freuler, costretto a lasciare il terreno di gioco

Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C'è un grande favorito fra i rossoblù - Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi.

Bologna, infortunio per Freuler: potrebbe saltare il Napoli - Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano che nella vittoria contro il Parma ha perso uno dei suoi giocatori migliori per un infortunio

Bologna, infortunio alla spalla per Freuler contro il Parma: le condizioni - Brutte notizie per il Bologna nel corso della partita contro il Parma, valida per la decima giornata della Serie A 2025/26.

