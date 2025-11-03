Frenci il pianista tetraplegico che trasforma la disabilità in arte

“Io sono. Io suono. Io sogno”.?Con queste tre parole, Francesco Gelsomino, in arte Frenci, riassume la sua vita.?Aveva tre anni quando suo padre gli mise una tastiera sulle gambe. Oggi ne ha 25, vive la musica come una necessità vitale e continua a sorprendere il pubblico per la forza con cui ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it