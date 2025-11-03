Frenci dalla strada alla tv | il limite che diventa musica e poesia

Da una tastiera posata sulle gambe di un bambino al pubblico nazionale: la parabola di Frenci racconta come la musica possa diventare linguaggio. Pianista e poeta, nato con tetraplegia, ha trasformato il limite in espressione, portando la sua voce tra le strade e sul palco televisivo, con un messaggio che invita a credere nei propri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

