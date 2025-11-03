Frecce Tricolori Roma 4 Novembre 2025 | orario percorso e dove vederle

ll cielo di Roma si prepara ad accogliere ancora una volta lo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre 2025, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Come da tradizione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà la Capitale tingendo di verde, bianco e rosso il cielo sopra i monumenti simbolo dell’Italia. Ogni anno, il 4 novembre segna un momento di grande significato per il Paese. Le celebrazioni ufficiali si svolgono all’ Altare della Patria in piazza Venezia, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei rappresentanti delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Funweek.it

Argomenti simili trattati di recente

Sorvolo ed esibizione delle Frecce Tricolori: Il prossimo 4 novembre, a Roma, alle ore 9.15, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite I - facebook.com Vai su Facebook

4 Novembre 2025: Frecce Tricolori e musei gratis per la Festa delle Forze Armate a Roma - Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il 4 novembre 2025 l’Italia celebra la ... Secondo funweek.it

4 Novembre, sorvolo Frecce Tricolori a Roma - Il 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Si legge su msn.com

Qualche pioggia, ma poi torna il sereno sulle Marche: cielo azzurro per Mattarella e le Frecce Tricolori - Le Frecce Tricolori tracceranno arabeschi su un cielo azzurro e il presidente Mattarella sarà accolto sul ... Secondo msn.com