Frecce Tricolori a Roma il 4 novembre 2025 | ecco dove e quando ammirarle
Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Roma con passaggio sopra l’Altare della Patria intorno alle ore 09:00.Il volo rientra nelle celebrazioni previste e avverrà sopra il Vittoriano in concomitanza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
