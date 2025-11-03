Frattesi Inter può essere lui la grande sorpresa per la Champions | l’idea di Chivu

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. L’ Inter si prepara a una sfida importante in vista della Champions League di mercoledì contro il Kairat, e ci sono delle novità sul fronte formazione. A parlarne è stato l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, che ha anticipato una possibile sorpresa nella scelta dell’undici titolare di Cristian Chivu. In particolare, Frattesi, che si è guadagnato spazio nelle ultime settimane, potrebbe partire dal primo minuto. L’ex Sassuolo, che ha dimostrato di essere in buona forma, sembra destinato a una maglia da titolare nella gara in programma a San Siro mercoledì sera alle ore 21. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, può essere lui la grande sorpresa per la Champions: l’idea di Chivu

Argomenti simili trattati di recente

In queste ore, sono due i giocatori accostati all'Inter in chiave mercato: Frendrup e Locatelli (quest'ultimo, nell'ambito di uno scambio con Frattesi) Diteci su chi dei due puntereste, in caso di colpo in mediana nel prossimo futuro #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Frattesi vicino all’addio: nel 3-5-2 di Chivu continua a non trovare spazio - Con l’arrivo di Cristian Chivu all’ Inter, l’ex Sassuolo ha di nuovo poco spazio. Segnala sportpaper.it

Inter, Frattesi ora è un caso: tengo o scambio al fantacalcio? - Frattesi al fantacalcio – Vittoria di misura fondamentale per l ‘Inter che supera la Roma per 0- fantamaster.it scrive

L'addio di Inzaghi, il rinnovo e la scommessa con Geolier: Inter, Frattesi si gioca il futuro così - A un certo punto, quando i telefoni squillavano, l’idea di una vita a Newcastle si era conficcata nella testa di Davide: lo aveva incuriosito quella città di confine e di working class heroes, con ... Riporta gazzetta.it