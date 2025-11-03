Frase razzista partita dagli spalti L’ombra sul match dei giovanissimi
Un insulto di stampo razzista, rivolto ad un giovane calciatore di colore del Prato, partito dalle tribune nel corso della gara di campionato giovanissimi regionale contro il Montemurlo. Questo l’episodio che, stando a quanto segnalato da alcuni spettatori presenti si sarebbe verificato ieri mattina, nel corso della partita giocata a Montemurlo e vinta per 3-2 dai biancazzurri. Una vicenda dai tratti ancora poco chiari. Partiamo dall’inizio: sulle chat WhatsApp regionali relative al calcio dilettantistico e giovanile ha iniziato a girare un messaggio di sfogo attribuito al padre del giovane del Prato, il quale avrebbe registrato l’insulto razzista proferito da un adulto sugli spalti all’indirizzo del ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Una scritta razzista, recante la frase “Fuck Musulimani, wiva Italia”, è comparsa nei giorni scorsi sul muro della storica Fontana dell’Inverno, nel cuore di Teggiano - facebook.com Vai su Facebook
Inveruno, frase razzista in campo: Daspo sportivo e squalifica per tutta la stagione - La società lo accompagnerà in un percorso di riflessione e responsabilità: “Condanniamo ogni forma di discriminazione” ... Scrive msn.com