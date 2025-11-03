Un insulto di stampo razzista, rivolto ad un giovane calciatore di colore del Prato, partito dalle tribune nel corso della gara di campionato giovanissimi regionale contro il Montemurlo. Questo l’episodio che, stando a quanto segnalato da alcuni spettatori presenti si sarebbe verificato ieri mattina, nel corso della partita giocata a Montemurlo e vinta per 3-2 dai biancazzurri. Una vicenda dai tratti ancora poco chiari. Partiamo dall’inizio: sulle chat WhatsApp regionali relative al calcio dilettantistico e giovanile ha iniziato a girare un messaggio di sfogo attribuito al padre del giovane del Prato, il quale avrebbe registrato l’insulto razzista proferito da un adulto sugli spalti all’indirizzo del ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Frase razzista partita dagli spalti". L'ombra sul match dei giovanissimi