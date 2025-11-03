Dirlo dopo aver vissuto l’era Gasperini ed essere abituati l’ Atalanta che frequenta i piani alti della Champions League può stonare, ma è probabile che tutti i talenti portati dai Percassi a Zingonia in questi anni non superino Franck Sauzée quando si parla di “picco della carriera”. Basta rispondere ad una semplice domanda: c’è mai stato un altro campione d’Europa in carica che sia sbarcato in nerazzurro l’estate stessa dopo aver alzato la Champions League da protagonista? Forse solo Massimo Carrera ci va vicino. Con la differenza che uno è rimasto nella memoria collettiva di tutto il popolo bergamasco, mentre l’altro è passato alla storia come un clamoroso flop nella stagione 199394, quella della retrocessione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Franck Sauzée, storia di un flop nerazzurro: la Champions col Marsiglia e la retrocessione con l’Atalanta