Call My Agent – Italia torna con la terza stagione, in arrivo il 14 novembre su Sky e in streaming su Now. La serie comedy segue le vicende degli agenti e degli assistenti della CMA, sempre alle prese non solo con personaggi famosi, ma anche con le vicissitudini delle loro vite personali. Francesco Russo riprende i panni di Pierpaolo Puglisi: l’attore ci racconta l’evoluzione del suo personaggio, fedelissimo assistente e consigliere dell’agenzia, dalla frustrazione di voler diventare agente, alla leggerezza nell’affrontare le difficoltà. E perché porta sempre qualcosa di sé nei suoi personaggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Francesco Russo racconta Pierpaolo in Call My Agent Italia 3: “Ho imparato nelle difficoltà a essere un po’ più leggero.”