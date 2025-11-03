Francesco Paolo Sisto | Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice di Nordio: «Il ddl sulla Giustizia garantisce giudici imparziali ai cittadini e libera i magistrati dal peso delle correnti. Discuteremo con l’Anm, ma non accetteremo diktat». 🔗 Leggi su Laverita.info

francesco paolo sisto tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare

© Laverita.info - Francesco Paolo Sisto: «Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare»

