Francesco Paolo Sisto | Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare
Il vice di Nordio: «Il ddl sulla Giustizia garantisce giudici imparziali ai cittadini e libera i magistrati dal peso delle correnti. Discuteremo con l’Anm, ma non accetteremo diktat». 🔗 Leggi su Laverita.info
Riforma della giustizia, festa in piazza nel nome di Berlusconi. Ma vince la cautela per il referendum - «La testa di tutti noi è soltanto al referendum». Da ilmessaggero.it
Trieste, il vice ministro Francesco Paolo Sisto in visita al carcere e al convegno sulla riforma della giustizia - Il vice ministro Sisto a Trieste per una visita al carcere e il convegno di Forza Italia sulla riforma della giustizia. Da nordest24.it
«Diffamò Francesco Paolo Sisto», rimessa la querela: reato estinto per l'ex parlamentare Ettore Bucciero - Il Tribunale di Bari ha dichiarato estinto per remissione di querela il processo per diffamazione a carico dell'ex parlamentare Ettore Bucciero nei confronti del viceministro della Giustizia ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive