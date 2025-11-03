Francesco Mazzotta porta San Foca nel Consiglio nazionale della Lega navale

MELENDUGNO - Si è conclusa con una partecipazione da record l’assemblea generale dei soci della Lega Navale Italiana 2025, che ha riunito a Lecco ben 174 rappresentanti tra sezioni e delegazioni, il numero più alto degli ultimi vent’anni. L’evento, organizzato dalle sezioni di Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

Tele Dehon. . Anche la diocesi di Catanzaro-Squillace ha partecipato, nei giorni scorsi, all'udienza giubilare con Papa Leone XIV. Ai nostri microfoni mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita. Sentiamo le sue parole nel servizio di padre Francesco Maz - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Mazzotta porta San Foca nel Consiglio nazionale della Lega navale - Per il Nord Italia è stato scelto Massimo Comelato (Lni Venezia), per il Centro Italia e la Sardegna, Carola De Fazio (Lni Ostia), mentre per il Sud e la Sicilia l’elezione è andata all’avvocato ... Scrive lecceprima.it

Anita Mazzotta furiosa con Francesco al GF: “Mi hai ferita, tra noi non sarà più come prima”/ Cos’è successo - È scoppiata la lite al Grande Fratello 2025 tra Anita Mazzotta e Francesco Rana dopo le ultime nomination: cos'è successo in Casa ... Segnala ilsussidiario.net