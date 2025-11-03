Una stagione molto particolare per gli sport invernali sta per entrare nel vivo. Le discipline su neve e ghiaccio andranno a catalizzare l’attenzione del pubblico, pensando soprattutto a quel che sarà nel febbraio 2026. Il pensiero è naturalmente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Tutti gli occhi del mondo saranno sull’Italia e la compagine tricolore vorrà essere pronta. Nello speed skating, ricordando le imprese di Enrico Fabris a Torino 2006, c’è chi nell’ultima edizione a Pechino ha scaldato i cuori degli appassionati. Si fa riferimento a Francesca Lollobrigida. La pattinatrice tricolore ha lasciato il segno nei Giochi in Cina, conquistando due storiche medaglie: l’argento nei 3000 metri e il bronzo nella Mass Start. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesca Lollobrigida non si nasconde: "Vengo da due medaglie, non gareggio per partecipare a Milano Cortina"