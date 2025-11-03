Francesca Fialdini scherza sul feticismo di Rosa Chemical | Scusa il piede so che tu hai un debole però
Francesca Fialdini, seduta su una poltrona con la gamba distesa a causa di un infortunio al piede, ha scherzato sul feticismo del suo ospite Rosa Chemical. "Scusa il piede, so però che hai un debole", ha detto la conduttrice di Da Noi.. A Ruota Libera. Ecco come ha reagito il ballerino, che non ha mai nascosto la sua "passione" per i piedi.
