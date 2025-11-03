È certamente un momento difficile per Francesca Fialdini che venerdì scorso si è infortunata al piede destro e che a breve, dopo la risonanza magnetica, saprà se deve ritirarsi da “Ballando con le stelle” o se invece potrà continuare la gara che la vedeva tra le favorite alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Francesca Fialdini infortunata, "Ballando" è in bilico. Ma si è conquistata un biglietto per Sanremo