Personaggi tv. – C’è uno scatto, un sorriso appena accennato e un cappotto lungo che ondeggia al vento. Dopo settimane di silenzio, Francesca Chillemi è ricomparsa sui social, e basta una foto per riaccendere le voci. L’attrice, lontana da Instagram da mesi, è tornata a mostrarsi mentre passeggia per strada, con abiti comodi e occhiali scuri che nascondono lo sguardo ma non la serenità. Nulla di eclatante, in apparenza. Eppure, quell’immagine arriva in un momento preciso: quello in cui tutti si chiedono se davvero, come sussurrano i ben informati, la ex Miss Italia sia diventata mamma per la seconda volta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Francesca Chillemi, la prima foto dopo il presunto parto ed é shock generale: giallo senza fine