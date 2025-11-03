Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Firenze Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - France Odeon: il festival del cinema francese a Firenze chiude con successo di pubblico e critica la sua XVII Edizione. Premi e vincitori