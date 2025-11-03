France Odeon | il festival del cinema francese a Firenze chiude con successo di pubblico e critica la sua XVII Edizione Premi e vincitori

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Firenze Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

france odeon il festival del cinema francese a firenze chiude con successo di pubblico e critica la sua xvii edizione premi e vincitori

© Ilgiornaleditalia.it - France Odeon: il festival del cinema francese a Firenze chiude con successo di pubblico e critica la sua XVII Edizione. Premi e vincitori

Leggi anche questi approfondimenti

France Odeon, un’edizione da 7000 presenze. Premio per il Miglior Film a L’inconnu de la Grande Arche - Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Fi ... Si legge su mymovies.it

france odeon festival cinemaFrance Odeon 2025: quarant’anni di cinema francese a Firenze - Fino al 2 novembre, la 17ª edizione del festival diretto da Ranieri Martinotti celebra il legame tra Italia e Francia con Hazanavicius, Carrère, Assayas, Laure Calamy. globalist.it scrive

france odeon festival cinemaOmaggio a Claudia Cardinale al festival del cinema francese di Firenze - Il cinema francese è di scena a Firenze dal 30 ottobre al 2 novembre con la 17esima edizione di “France Odeon”. Segnala arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: France Odeon Festival Cinema