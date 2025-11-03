France Odeon | il festival del cinema francese a Firenze chiude con successo di pubblico e critica la sua XVII Edizione Premi e vincitori
Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Firenze Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Resumé della terza giornata di France Odeon | Jour 3 Video e montaggio: @johnfrank_pilgrims @rubensantoru @giacomo.guerra96 - facebook.com Vai su Facebook
France Odeon 2025 celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze Dal 30 ottobre al 2 novembre al Cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi, anteprime, omaggi e incontri per il festival diretto da Francesco Ranieri Martinotti, tra memoria, ... - X Vai su X
France Odeon, un’edizione da 7000 presenze. Premio per il Miglior Film a L’inconnu de la Grande Arche - Si è chiusa con oltre 7000 presenze complessive la XVII edizione di France Odeon, segnando un successo straordinario di pubblico e partecipazione per il festival del cinema francese contemporaneo a Fi ... Si legge su mymovies.it
France Odeon 2025: quarant’anni di cinema francese a Firenze - Fino al 2 novembre, la 17ª edizione del festival diretto da Ranieri Martinotti celebra il legame tra Italia e Francia con Hazanavicius, Carrère, Assayas, Laure Calamy. globalist.it scrive
Omaggio a Claudia Cardinale al festival del cinema francese di Firenze - Il cinema francese è di scena a Firenze dal 30 ottobre al 2 novembre con la 17esima edizione di “France Odeon”. Segnala arte.sky.it