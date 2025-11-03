Frana mostruosa strage totale | almeno 26 morti e decine di dispersi
Le operazioni di soccorso per la devastante frana che ha colpito il territorio già nei giorni scorsi proseguono con grande difficoltà: il numero dei dispersi si attesta attualmente intorno a 25 persone, ma le ricerche sono state più volte interrotte a causa di una nuova piena improvvisa proveniente dalle colline circostanti. Questo evento ha nuovamente inghiottito le zone già devastate dalla frana, costringendo i soccorritori a sospendere i lavori e mettendo a rischio la sicurezza delle squadre impegnate sul campo. Leggi anche: Forte terremoto, oltre 20 morti e centinaia di feriti: le immagini da brividi (VIDEO) Frana devastante in Kenya, il bilancio è grave. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Frana mostruosa, bilancio grave: almeno 26 vittime e decine di dispersi - facebook.com Vai su Facebook
’ . Una frana, un’onda, 2000 vite spezzate. Rivivi quelle pagine nell’Archivio Storico de La Gazzetta del Mezzogiorno. http://tinyurl.com/5ytwfh93 - X Vai su X
Ischia-Casamicciola: «Strage per la frana, no all’archiviazione» - Il Comune di Casamicciola Terme ha accolto l’appello dei familiari delle vittime e con delibera di giunta ha deciso di proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione presentata dai pubblici ... ilmattino.it scrive