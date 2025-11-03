Le operazioni di soccorso per la devastante frana che ha colpito il territorio già nei giorni scorsi proseguono con grande difficoltà: il numero dei dispersi si attesta attualmente intorno a 25 persone, ma le ricerche sono state più volte interrotte a causa di una nuova piena improvvisa proveniente dalle colline circostanti. Questo evento ha nuovamente inghiottito le zone già devastate dalla frana, costringendo i soccorritori a sospendere i lavori e mettendo a rischio la sicurezza delle squadre impegnate sul campo. Leggi anche: Forte terremoto, oltre 20 morti e centinaia di feriti: le immagini da brividi (VIDEO) Frana devastante in Kenya, il bilancio è grave. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Frana mostruosa, strage totale: almeno 26 morti e decine di dispersi