Frana mostruosa bilancio grave | almeno 26 vittime e decine di dispersi
Il bilancio della devastante frana che ha colpito l’area di Chesongoch, nella Rift Valley keniana, continua a salire: sono almeno 26 le persone che hanno perso la vita, dopo il recupero di altri quattro corpi nelle ultime ore. Il maltempo, che da giorni flagella il Kenya con piogge torrenziali, ha causato inondazioni e smottamenti in numerose regioni del Paese, mettendo in ginocchio intere comunità. Le ricerche dei dispersi, stimati al momento in 25, sono rese estremamente difficili: una nuova piena improvvisa proveniente dalle colline sovrastanti ha costretto i soccorritori a sospendere le operazioni, sommergendo nuovamente le aree già colpite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Gotico rurale Eraldo Baldini Una raccolta di racconti magistrale, in cui atmosfere apparentemente idilliache e serene nascondono una realtà mostruosa, impensabile. La grandezza dell'autore sta nella capacità di far partire le storie in un clima tranquillo, a volt - facebook.com Vai su Facebook
’ . Una frana, un’onda, 2000 vite spezzate. Rivivi quelle pagine nell’Archivio Storico de La Gazzetta del Mezzogiorno. http://tinyurl.com/5ytwfh93 - X Vai su X
Via Pila, il bilancio dopo la frana. Il parcheggio resta sotto sequestro - Una settimana dalla frana della scarpata in via Pila, l’area resta in sicurezza, i tempi dei ripristini ancora non scritti, "e chi ci rimette, in questa situazione, siamo noi". Lo riporta ilgiorno.it