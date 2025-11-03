Frana mostruosa bilancio grave | almeno 26 vittime e decine di dispersi

Il bilancio della devastante frana che ha colpito l’area di Chesongoch, nella Rift Valley keniana, continua a salire: sono almeno 26 le persone che hanno perso la vita, dopo il recupero di altri quattro corpi nelle ultime ore. Il maltempo, che da giorni flagella il Kenya con piogge torrenziali, ha causato inondazioni e smottamenti in numerose regioni del Paese, mettendo in ginocchio intere comunità. Le ricerche dei dispersi, stimati al momento in 25, sono rese estremamente difficili: una nuova piena improvvisa proveniente dalle colline sovrastanti ha costretto i soccorritori a sospendere le operazioni, sommergendo nuovamente le aree già colpite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

