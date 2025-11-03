Arezzo, 3 novembre 2025 – La 15esima edizione di Cortona On The Move, festival internazionale dedicato alla fotografia contemporanea, ha chiuso con oltre 27 mila visitatori, confermando l'interesse e la partecipazione di un pubblico ampio e diversificato. Sono stati inoltre presenti 160 giornalisti accreditati, provenienti dall'Italia e dall'estero, e il festival ha ottenuto una rilevante risonanza sui media, con oltre 450 uscite stampa tra articoli on e off line, servizi televisivi e radiofonici, nazionali e internazionali. Per 4 mesi le 23 mostre che hanno caratterizzato questa edizione sono state esposte nelle 8 location distribuite in tutto il borgo toscano, dalla Fortezza del Girifalco a Palazzo Baldelli, passando dalla Stazione C nei pressi di Camucia-Cortona ai Giardini del Parterre e il Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fotografia: oltre 27 mila visitatori per Cortona On The Move