L’ex star della WWE, Shayna Baszler, è uscita da Boca Raton con un nuovo titolo attorno alla vita, questa volta consegnatole direttamente dalla donna che ha dovuto rinunciarvi. Durante lo show November Knockdown della Boca Raton Championship Wrestling (BRCW), tenutosi il 2 novembre, Baszler ha sconfitto Lacey Lane in un match di 13 minuti, conquistando così il BRCW Women’s Championship vacante. La cintura le è stata cinta in vita da Ash by Elegance, che di recente ha annunciato di non essere più idonea a competere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Boca Raton Championship Wrestling (@brcwflorida) Ash ha già dovuto rinunciare al TNA Knockouts World Championship per lo stesso motivo, confermando la sua condizione in un video messaggio condiviso dalla federazione: “Devo dirvi qualcosa di estremamente difficile, quindi abbiate pazienza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Shayna Baszler eredita il titolo BRCW di Ash by Elegance