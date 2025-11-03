Quella che era iniziata come una bella giornata in famiglia sulla spiaggia di Melbourne ha preso una piega agghiacciante dopo che una famiglia ha notato qualcosa di terrificante nascosto sullo sfondo della loro foto. L’immagine, scattata a Carrum Beach, mostrava un papà e la sua bambina che salutavano allegramente la fotocamera, completamente ignari di ciò che si trovava dietro di loro. Diffusione rapida online. Solo quando sono tornati a casa e hanno guardato più da vicino hanno notato una strana forma che emergeva dall’acqua a pochi metri di distanza. La foto inquietante si è rapidamente diffusa online nel 2023, scatenando un acceso dibattito su cosa potesse essere quella misteriosa figura: uno squalo o solo un gioco di onde? E ora, a distanza di anni, è tornata virale sui social media. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Foto di famiglia in spiaggia: c’è un dettaglio terrificante