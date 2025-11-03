Fossombrone sorride Sammaurese ko per il gol di Ghinelli
sammaurese 0 fossombrone 1 INTER SM SAMMAURESE: Pollini; Manzi (25’ st Deshkaj), Dall’ Osso, Maggioli, Magnanini; Sare, Zaccariello (44’ st Oppizzi sv), Nisi (18’ st Bertani 5,5), Infantino (7’ st Amadori ), Lucatti, Dimitri 6 (22’ st Conti). All.: Lorenzo. FORSEMPRONESE (4-4-2): Bianchini; Ronchetti, Kljajic, Giunchetti (7’ st Imbriola 6), Fabbri; Ghinelli, Mancini (10’ st Masawoud), Bucchi, Arcangeli (4’ st Kamagate 6,5); Sane (30’ st Giometti sv), Kyeremateng (40’ st Procacci sv). All.: Giuliodori. Arbitro: Cipolloni di Foligno. Rete: Ghinelli al 31’ st. Note: ammoniti Maggioli, Amadori, Giunchetti, Ghinelli, Mancini; spettatori 250 circa; angoli 5 a 2 per la Forsempronese; recupero 5’ tutti nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
