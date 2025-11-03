Forte terremoto oltre 20 morti e centinaia di feriti | le immagini da brividi VIDEO

Tvzap.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popolazione è stata sorpresa nel sonno da una violenta scossa di terremoto e le prime notizie riferiscono di numerosi crolli e di almeno 20 vittime, oltre a più di 320 feriti. Le autorità locali avvertono che il bilancio potrebbe aggravarsi con il proseguire delle operazioni di ricerca e soccorso. Leggi anche: “Morti e feriti”. Supermercato in fiamme, è strage: vigili del fuoco sul posto Terremoto in Afghanistan, fortissima scossa nella notte: decine di vittime, è strage. Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito nelle ultime ore la regione settentrionale dell’ Afghanistan, scuotendo violentemente il cuore della catena dell’ Hindu Kush. 🔗 Leggi su Tvzap.it

forte terremoto oltre 20 morti e centinaia di feriti le immagini da brividi video

© Tvzap.it - Forte terremoto, oltre 20 morti e centinaia di feriti: le immagini da brividi (VIDEO)

Scopri altri approfondimenti

Forte terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan - 3 ha colpito il nord dell’Afghanistan durante la notte, causando oltre 20 vittime e circa 320 feriti. Si legge su ilmessaggero.it

forte terremoto oltre 20Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. Come scrive fanpage.it

forte terremoto oltre 20Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia: scosse avvertite fino a Istanbul, gente in strada - 1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a Sindirgi, nella provincia di Balikesir ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Terremoto Oltre 20