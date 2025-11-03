Forte terremoto oltre 20 morti e centinaia di feriti | le immagini da brividi VIDEO
La popolazione è stata sorpresa nel sonno da una violenta scossa di terremoto e le prime notizie riferiscono di numerosi crolli e di almeno 20 vittime, oltre a più di 320 feriti. Le autorità locali avvertono che il bilancio potrebbe aggravarsi con il proseguire delle operazioni di ricerca e soccorso. Leggi anche: “Morti e feriti”. Supermercato in fiamme, è strage: vigili del fuoco sul posto Terremoto in Afghanistan, fortissima scossa nella notte: decine di vittime, è strage. Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito nelle ultime ore la regione settentrionale dell’ Afghanistan, scuotendo violentemente il cuore della catena dell’ Hindu Kush. 🔗 Leggi su Tvzap.it
