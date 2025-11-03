Forte terremoto in Afghanistan | i danni alla storica Moschea Blu

Un forte terremoto ha colpito nella notte il nord dell’Afghanistan, interessando le province di Balkh e Samangan. L’epicentro è stato individuato vicino a Mazar-i-Sharif, dove il sisma ha causato danni alla storica Moschea Blu, uno dei luoghi di culto più sacri del Paese. La struttura, risalente al XV secolo, ha riportato lesioni visibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Forte terremoto in Afghanistan: i danni alla storica Moschea Blu

