La vicenda del video privato di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra arrivare a una svolta importante. Dopo settimane di indagini, la Procura avrebbe individuato un possibile responsabile: non un hacker qualunque, ma una persona che conosceva bene la casa della giovane donna. Secondo quanto rivelato da Il Fatto Quotidiano, dietro la diffusione del filmato potrebbe esserci un tecnico della sicurezza, intenzionato a sfruttare le immagini per un ricatto a scopo di lucro. Il caso, esploso a metà agosto, aveva inizialmente fatto pensare a una violazione casuale del sistema di videosorveglianza, ma la nuova pista investigativa cambia completamente prospettiva: tutto lascerebbe pensare a un atto premeditato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Forse si è scoperto chi ha rubato il video privato di Stefano De Martino: dietro ci sarebbe un orrendo ricatto