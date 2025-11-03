Forse non sai che… a Livorno al via la 16esima edizione della campagna di sensibilizzazione contro il diabete

La 16esima edizione di “Forse non sai che.”, la campagna di sensibilizzazione contro il diabete promossa dall'Asl nord ovest insieme al Comune e alla provincia di Livorno, in collaborazione con associazioni, ordini professionali e realtà del volontariato cittadino, è stata presentata oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

