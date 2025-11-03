Forse non sai che… a Livorno al via la 16esima edizione della campagna di sensibilizzazione contro il diabete

Livornotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 16esima edizione di “Forse non sai che.”, la campagna di sensibilizzazione contro il diabete promossa dall'Asl nord ovest insieme al Comune e alla provincia di Livorno, in collaborazione con associazioni, ordini professionali e realtà del volontariato cittadino, è stata presentata oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ultimo ballo di Formisano? Forse sì, forse no. A Livorno idee confuse: Lucarelli sullo sfondo - Probabilmente sì, perché il Livorno sembra aver scelto, e sembra aver optato per l'addio con mister Alessandro Formisano, che stasera sarà comunque in panchina per la sfida contro il ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Forse Sai Che8230 Livorno