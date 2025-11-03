Formula E 2025 al via una stagione rivoluzionata tra novità tecniche e più ePrix

Un nuovo marchio, Citroen (subentrato a Maserati), nuove regole (o, almeno, aggiornate) e una gara in più (17): sono gli elementi che caratterizzano la stagione 12 della Formula E, il mondiale FIA riservato alle monoposto elettriche del quale si sono appena conclusi i test ufficiali a Valencia. Sarà l’ultimo campionato con le monoposto del Gen3 (Gen3 EVO dalla passata stagione), che hanno fino a 350 kW di potenza e che possono venire guidate anche a trazione integrale in qualifica, in partenza e con l’Attack Mode attivato. Sarà un campionato che, almeno scorrendo i tempi delle sessioni di prova (18 ore per i venti piloti ufficiali, tutti uomini, e altre 6 per le donne, cui è stata riservata l’intera giornata di venerdì), appare equilibratissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula E 2025, al via una stagione rivoluzionata tra novità tecniche e più ePrix

Scopri altri approfondimenti

La stagione 12 della Formula E è ormai alle porte e sul circuito Ricardo Tormo di Valencia si sono disputati i test pre-stagionali che ci hanno dato un primo assaggio di ciò che vedremo in pista dal 6 dicembre La Season 12 si preannuncia combattuta co - facebook.com Vai su Facebook

Mercedes scommette su Russell e Antonelli per la stagione 2026 di Formula 1! @Corsedimoto - X Vai su X

Ds Automobiles, via ai test della 12esima stagione di Formula E - Hanno preso il via, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, i test ufficiali che precedono la dodicesima stagione del Campionato del Mondo ABB Fia di Formula E. Come scrive ansa.it

FE | DS Penske, via alla stagione nei test di Valencia tra ambizioni e giovani talenti - Guenther, reduce da vittorie e pole nel 2024, punta al titolo insieme al giovane talento Barnard, già recordm ... Da msn.com

Formula E, i piloti della prossima stagione - La Formula E sta iniziando a muovere i primi passi in pista, in occasione dei test di Valencia, che si stanno svolgendo in questi giorni, in vista della stagione numero 12, che inizierà il 6 dicembre ... Scrive ansa.it