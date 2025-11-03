Formula 1 | Charles Leclerc si sposa Sfortunato in pista ma fortunato in amore con Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari nel campionato di Formula 1, ha annunciato ufficialmente il fidanzamento con Alexandra Saint Mleux. La notizia, pubblicata su Instagram, ha fatto presto il giro del mondo anche per la sua originalità. A fare la fatidica domanda non sarebbe stato infatti Charles ma il suo amato bassotto Leo che per l’occasione ha indossato uno speciale collare a papillon con una medaglietta che recitava «Papà vuole sposarti». Ad accompagnare la simpatica proposta, rose rosse e candele — e un anello da circa sei carati con un valore superiore al mezzo milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1: Charles Leclerc si sposa. Sfortunato in pista, ma fortunato in amore con Alexandra Saint Mleux

