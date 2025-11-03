Formazioni ufficiali Albinoleffe Inter U23 le scelte di Vecchi

Inter News 24 Formazioni ufficiali Albinoleffe Inter U23, le scelte ufficiali di Stefano Vecchi per la sfida di Serie C. Tutti i dettagli in merito. La dodicesima giornata del girone A di Serie C mette di fronte l’ Inter U23 e l’ Albinoleffe. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Ospitaletto ma battuti dal Cittadella nell’ultima gara di campionato, cercheranno di rialzarsi contro la squadra bergamasca, che non vince da quattro partite e si trova al dodicesimo posto in classifica. Stefano Vecchi ha confermato Melgrati in porta, con Lavelli al fianco di La Gumina in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Albinoleffe Inter U23, le scelte di Vecchi

Argomenti simili trattati di recente

Milan-#Roma, le formazioni ufficiali: #Nkunku titolare in coppia con #Leao, #Dybala confermato prima punta Per i giallorossi torna Wesley, dietro Dybala, Soulé e Cristante. Nel #Milan confermati Ricci e Fofana al fianco di #Modric https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Diretta Albinoleffe Inter U23/ Streaming: blucelesti vicini ai playoff (Serie C, 3 novembre 2025) - Le informazioni della diretta Albinoleffe Inter U23, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... Segnala ilsussidiario.net

Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, rivoluzione sulle fasce - Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni. Secondo sport.virgilio.it

Albinoleffe-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - L'Inter U23 fa visita al Cittadella per la dodicesima giornata del Girone A di Serie C: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. calciomercato.com scrive