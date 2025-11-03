Formazione docenti sull’inclusione | il MIM proroga al 6 novembre 2025 il termine per la rendicontazione NOTA

Con la Nota del 31 ottobre 2025, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proroga al 6 novembre 2025 del termine per la rendicontazione delle azioni formative sull’inclusione relative all’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

