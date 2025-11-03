Formare sul lavoro no a corsi fiume ma tutor e feedback per la crescita

CAPITALE UMANO. Accoglienza, affiancamento, soglie di autonomia, verifica: la coach Federica Romagna sintetizza il «cantiere» che riduce errori, accelera produttività e costruisce fiducia. La Gen Z lo capisce subito: «Qui si cresce».

