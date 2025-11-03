formaggio senza fosforo un aiuto per chi soffre di insufficienza renale

Tempo di lettura: 2 minuti Un prodotto che promette di costituire una svolta per tante persone che hanno oggi difficoltà a metabolizzare i prodotti caseari è stato illustrato questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori. Si tratta di una ricerca del Poformaggioliclinico di Milano che consente di portare sulle tavole formaggi FriP, cioé privi di fosforo assorbibile e meglio digeribile dai consumatori e soprattutto efficace nella lotta alla insufficienza renale cronica, una grave patologia che oggi colpisce il 6% circa della popolazione. Presente all’illustrazione Giuseppe (Peppone) Calabrese, conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, che non ha mancato di sottolineare i pregi di questo prodotto anche per rilanciare la filiera dell’agroalimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

