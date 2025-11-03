Forlì Sposi torna la fiera dedicata alle coppie pronte per il fatidico sì
Forlì Sposi torna anche quest’anno presso la Fiera di Forlì: il primo fine settimana di novembre sarà l’occasione per tutte le coppie di scoprire le tendenze matrimonio 20252026: un’esperienza completa e immersiva nel mondo del wedding. La fiera rappresenta un punto di riferimento per chi è alla ricerca di idee originali e di qualità per le nozze; un intero weekend per scoprire le ultime tendenze, ricevere consulenze personalizzate e iniziare a costruire il proprio matrimonio ideale, grazie a una selezione accurata di aziende specializzate in questo settore. Un’occasione per trovare soluzioni su misura per il proprio giorno speciale: visitare Atelier di abiti da sposa e da cerimonia uomo, parlare con fotografi e wedding planner, chiedere preventive ad agenzie viaggi o location per ricevimenti, fioristi, autonoleggi, gioiellerie e fornitori di bomboniere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
