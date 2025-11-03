fori imperiali nuovo crollo della torre dei conti

Un nuovo crollo ha interessato la Torre dei Conti nei Fori Imperiali di Roma dopo quella della mattina del 3 novembre 2025 che ha causato il ferimento di alcuni operai (uno è rimasto sotto le macerie). Nel video il momento del secondo cedimento e i momenti di apprensione che si sono vissuti. (Video Ansa) FORI IMPERIALI – IL VIDEO DEL PRIMO CROLLO DELLA TORRE DEI CONTI. 🔗 Leggi su Panorama.it

