Fori Imperiali nuovo crollo della Torre dei Conti

Panorama.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo crollo ha interessato la Torre dei Conti nei Fori Imperiali di Roma dopo quella della mattina del 3 novembre 2025 che ha causato il ferimento di alcuni operai (uno è rimasto sotto le macerie). Nel video il momento del secondo cedimento e i momenti di apprensione che si sono vissuti. (Video Ansa) FORI IMPERIALI – IL VIDEO DEL PRIMO CROLLO DELLA TORRE DEI CONTI. 🔗 Leggi su Panorama.it

