Fori imperiali la Torre dei Conti crolla per la seconda volta in diretta Aperto un fascicolo | il caso è politico

C'è stato un secondo crollo della  Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma. Rispetto a quello precedente, in cui un operaio è stato estratto dalle macerie, qui sono tutti incolumi. I vigili del fuoco che sono rimasti coinvolti non hanno infatti riportato ferite. Al momento sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale. Tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

