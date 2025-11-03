Fori imperiali crollata parte della Torre dei Conti | un operaio è gravissimo un altro ancora sotto le macerie
Sul posto sono giunte anche le autorità, a cui spetterà il compito di far luce sulla dinamica e le cause del rollo. Da quanto si apprende, la Procura di Roma ha aperto un'indagine in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
