Sul posto sono giunte anche le autorità, a cui spetterà il compito di far luce sulla dinamica e le cause del rollo. Da quanto si apprende, la Procura di Roma ha aperto un'indagine in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fori imperiali, crollata parte della Torre dei Conti: un operaio è gravissimo, un altro ancora sotto le macerie