Fori Imperiali crollata parte della Torre dei Conti | l’operaio sepolto dalle macerie è ancora vivo

I pubblici ministeri di Roma hanno aperto un fascicolo sulla vicenda. Si ipotizzano i reati di disastro colposo e lesioni colpose. Da quanto si apprende, gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per costruire la dinamica e accertare le cause del crollo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fori Imperiali, crollata parte della Torre dei Conti: l’operaio sepolto dalle macerie è ancora vivo

