La procura indaga per lesioni colpose Crolla una parte della Torre dei Conti attualmente in fase di ristrutturazione coi fondi del PNRR. Paura a Roma ai Fori Imperiali. Al momento sono quattro gli operai salvati, mentre uno è ancora sotto le macerie e c'è stato un secondo cedimento durante le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fori Imperiali, crolla parte della Torre dei Conti in fase di ristrutturazione, 4 operai salvi e uno sotto le macerie, cedimento durante soccorsi - VIDEO