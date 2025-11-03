Fori Imperiali crolla parte della Torre dei Conti in fase di ristrutturazione 4 operai salvi e uno sotto le macerie cedimento durante soccorsi - VIDEO
La procura indaga per lesioni colpose Crolla una parte della Torre dei Conti attualmente in fase di ristrutturazione coi fondi del PNRR. Paura a Roma ai Fori Imperiali. Al momento sono quattro gli operai salvati, mentre uno è ancora sotto le macerie e c'è stato un secondo cedimento durante le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» Vai su Facebook
Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma: si scava per cercare persone sotto le macerie - X Vai su X
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Secondo tg24.sky.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - L'intervento dei vigili del fuoco: quattro operai sono stati soccorsi e salvati dalle macerie ... Si legge su roma.corriere.it
Roma, crolla torre ai Fori Imperiali. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11. Si legge su msn.com