Forestali in Sicilia concorso e sospetti Via libera a tutti i 369 in lista
Entro il 2026 verranno assunte altre 180 guardie forestali. E le ultime 145 entreranno in servizio l’anno successivo. È la road map del piano di rafforzamento del Corpo forestale che si cela dietro un apparente anonimo articolo della Finanziaria che stanzia un milione e 200 mila euro per il corso-concorso. In realtà il piano che l’assessore all’Ambiente, Giusi Savarino, ha fatto allegare alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dal giornale di sicilia .it del 01/11/2025 Articolo di Giacinto Pipitone L'aumento delle giornate, e quindi dello stipendio, dei 16 mila forestali stagionali siciliani non c'è. Almeno per ora. Ma è su questo che si giocherà la partita politica fra gli alleati del centrodest
Aumento di giornate per gli operai forestali: in manovra proposta bipartisan L'idea piace al centrodestra, ma anche il Pd l'aveva proposta. Al momento però nel testo non c'è. Costerebbe 10 milioni
Forestali in Sicilia, concorso e sospetti. Via libera a tutti i 369 in lista - Nella Finanziaria i fondi per formare gli ammessi alla graduatoria della selezione che tre anni fa scatenò polemiche: oltre ai 44 previsti inizialmente, assunti gli altri 325