Forestali in Sicilia concorso e sospetti Via libera a tutti i 369 in lista

Entro il 2026 verranno assunte altre 180 guardie forestali. E le ultime 145 entreranno in servizio l’anno successivo. È la road map del piano di rafforzamento del Corpo forestale che si cela dietro un apparente anonimo articolo della Finanziaria che stanzia un milione e 200 mila euro per il corso-concorso. In realtà il piano che l’assessore all’Ambiente, Giusi Savarino, ha fatto allegare alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

