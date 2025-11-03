Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Nell' episodio di martedì 4 novembre ritornerà la rivalità tra Yildiz e Ender: ora che il matrimonio si è comunque svolto, e in più Zeynep non le parla più, la bionda è decisa a farla pagare alla sua storica nemica. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Irem ha detto a Zeynep di essere stata manipolata da Yildiz: se in un primo momento la ragazza si è presa la colpa per proteggere la sorella, è poi andata su tutte . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 4 novembre: Yildiz giura vedetta a Ender, Zeynep vuole riunire Irem e Hakan