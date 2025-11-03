Forbidden Fruit Anticipazioni 4 novembre 2025 | Yildiz giura vendetta a Ender!

Comingsoon.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 4 novembre 2025 su Canale 5: Yildiz è pronta a vendicarsi di Ender, la causa del fallimento del suo piano!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

