Forbidden fruit 2 replica puntata del 3 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 3 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Irem, in preda all’ira, accusa Yildiz di averle mentito tradendola per il suo tornaconto. Zeynep si assume le colpe della sorella per proteggerla. Più tardi, Irem le racconterà che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender pur di riconquistare Kemal. Yildiz cerca di spiegare le sue ragioni a Zeynep, ma questa volta, sua sorella le rivolge parole durissime, non concedendole il perdono. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 72 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
