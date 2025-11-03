football americano un brianzolo sul podio

Riccardo Alberto Guillet porta il bronzo europeo a Concorezzo. Il centro della linea di attacco della Nazionale è il 25enne brianzolo che nel fine settimana ha raggiunto il podio con la squadra, a Krefeld, in Germania, dove si sono tenute le finali del Campionato europeo di Football americano. Dopo una combattuta semifinale persa di misura contro la Finlandia per 9 a 8, gli italiani hanno conquistato il terzo posto superando i padroni di casa con il punteggio di 17 a 14. Tra i protagonisti dell’impresa, Riccardo Guillet, il cui contributo è stato fondamentale. "Un traguardo di grande prestigio per il Paese – dice il sindaco Mauro Capitanio – e una soddisfazione personale per Riccardo, frutto della passione, dell’impegno, del sacrificio e della determinazione che da anni dedica a questo sport". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

