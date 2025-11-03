Fondazione CR Carpi | aperti i bandi 2026 per cultura sociale e progetti di comunità
La Fondazione CR Carpi conferma il suo impegno nel promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità locale, aprendo i bandi per l’anno 2026 per contributi mirati a realizzare iniziative culturali, sociali, di comunità e per attività riconducibili ai settori d’intervento 2026 della Fondazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
