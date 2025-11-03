Follia sul bus | ragazzini spruzzano spray al peperoncino 15 persone intossicate
Un episodio di pura inciviltà quello avvenuto domenica pomeriggio nel cuore di Brescia. Mentre un autobus di linea attraversava piazza Repubblica sotto la pioggia, un gruppo di ragazzi ha spruzzato spray urticante all’interno del mezzo, scatenando il panico tra i passeggeri e costringendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
