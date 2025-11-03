Follia in Ungheria giocatore di basket prende a pugni un tifoso | guarda l' aggressione
Tensione altissima nel campionato ungherese di basket. Dopo la sconfitta dello Zalaegerszegi ZTE per 83-90 contro il Kometa-Kaposvar, l’americano Jericho Hellems ha perso il controllo e ha colpito con un pugno un tifoso della propria squadra. Secondo quanto riportato da M4 Sport, alcuni sostenitori di casa avrebbero duramente criticato i giocatori al termine della partita. Quando la squadra si è avvicinata per un confronto, Hellems avrebbe reagito in modo violento, colpendo uno dei tifosi. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti immediatamente, mentre i compagni hanno accompagnato il giocatore negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
