Follia in treno 11 persone accoltellate
Undici feriti, di cui due in condizioni critiche. Questo il tragico bilancio dell'accoltellamento multiplo avvenuto sabato sera sul treno del tardo pomeriggio che da Doncaster portava a Londra. Per l'accaduto sono stati arrestati due uomini, entrambi cittadini britannici, un trentaduenne di colore, ritenuto il responsabile del fatto, e un caraibico di trentacinque anni che a seguito di indagini è stato però rilasciato. Sebbene inizialmente sul luogo siano intervenute anche le forze dell'antiterrorismo, in seguito Scotland Yard ha escluso che si sia trattato di un attacco terroristico. È stata però certamente una serata di orrore quella trascorsa dai passeggeri che si trovavano sul treno ad alta velocità partito da Peterborough alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
