Follia durante la notte | vandalo spacca vetri e carrozzerie delle auto in sosta

Notte di vandalismo a Desenzano del Garda: diverse auto parcheggiate nel quartierie dietro il centro commerciale Le Vele sono state danneggiate, lasciando nello sconforto residenti e automobilisti.Il bilancio provvisorio parla di almeno quattro vetture colpite in via Caduti dei Lager, con altri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

All’ONU è volata la follia: Francesca Albanese insultata e messa alla gogna. Il Third Committee dell’Assemblea Generale dell’ONU è un luogo dove ci si aspetta almeno parola misurata e procedure. Invece, durante la presentazione del rapporto “Genocidio a - facebook.com Vai su Facebook

Halloween di follia: in città risse, - Notte di follia a Cremona, caratterizzata da esplosioni di violenza, risse, aggressioni, lanci di bombe carta. Da cremonaoggi.it

Finestre smontate e gettate in strada a Macerata: follia durante la notte della movida - MACERATA Paura e danni ingenti nella notte in pieno centro storico, in un edificio al civico 38 di via Gramsci, dove ignoti hanno compiuto un’azione pericolosa e incomprensibile. msn.com scrive

Parma, notte di follia in via Chiesi: 29enne aggredisce la ex e si scaglia contro gli agenti, poi l’arresto - Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia a Parma per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la ex compagna. Da virgilio.it